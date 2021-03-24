Москва, , 17:34 — REGNUM Сегодня, 24 марта, пресс-служба московского «Спартака» сообщила о еще одном изменении в руководстве хоккейного клуба.

Согласно данным на официальном портале команды, бывший вице-президент по хоккейным операциям «Трактора» Олег Усачев стал новым председателем наблюдательного совета «красно-белых».

«Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак».

Участники заседания обсудили выступление всех команд системы клуба в сезоне-2020/21 и актуальные вопросы, связанные с функционированием клуба в предстоящем хоккейном сезоне.

По итогам заседания было принято решение назначить председателем наблюдательного совета ХК «Спартак» Олега Леонидовича Усачева, занимавшего до этого должность вице-президента по хоккейным операциям в ХК «Трактор».

Члены наблюдательного совета пожелали Олегу Усачеву успехов на новом месте работы. О других кадровых изменениях в структуре «Спартака» клуб объявит дополнительно», — информирует клуб в своем обращении на официальном сайте.

Ранее стало известно, что клуб не станет продлевать контракт с главным тренером Олегом Знарком.