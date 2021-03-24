Москва, , 17:35 — REGNUM Будет ли рубль обесцениваться в обозримом будущем или нет зависит от угрозы новых санкций в отношении России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, представители политических элит США и Евросоюза заявляли о возможности ввести санкции в отношении России. Однако пока не ясно, будет ли это воплощено на практике, и если да, то насколько масштабными окажутся меры.

«Дальнейшая судьба рубля будет зависеть от того, насколько эта риторика реализуется. Мы живем в условиях санкций довольно давно. Многие заметили, что между риторикой и действиями большая временная дистанция. И далеко не всегда за риторикой грозной следует введение тех или иных мер, которые анонсируются. Дальнейшее поведение рубля будет зависеть от цен на нефть и от того, как эти угрозы санкций реализуются», — заявил собеседник ИА REGNUM.