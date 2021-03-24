Апатиты, Мурманская область, , 17:27 — REGNUM В Апатитах задержали руководителя детской туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах, cообщила пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

«По данным следствия, подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами санкт-петербургского туристического клуба. Перед выходом в многодневный поход в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая группа попала под снежный завал в Хибинах 22 марта. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения. Из-за погодных условий и непроходимости маршрута эвакуировать туристов удалось лишь сутки спустя. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть ребенка».