Городищенский район, Волгоградская область, , 17:29 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению председателя правления садоводческого товарищества в злоупотреблении полномочиями в Городищенском районе Волгоградской области. Мужчина незаконно размежевал земли общего пользования и продал участки третьим лицам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 64-летний председатель в 2018 году провёл незаконную процедуру отчуждения участков, принадлежащих на праве коллективно-совместной собственности всем членам СНТ, а также земли, являющейся собственностью Ерзовского поселения. Обвиняемый размежевал участки, два из которых отошли к третьим лицам, а пять наделов стали достоянием товарищества без уведомления собственников.

Уголовное дело насчитывает 14 томов, в ходе расследования были допрошены более 50 свидетелей, проведены объёмные комплексные землеустроительные судебные экспертизы. Председатель своей вины не признал. Следователи направили материалы в Городищенский районный суд для рассмотрения. Мужчина может лишится свободы на срок до четырёх лет.