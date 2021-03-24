Москва, , 17:24 — REGNUM Запланированный отчет правительства РФ с участием Михаила Мишустина перед Госдумой может не состояться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта сообщил источник в Госдуме.

«Скорее всего в апреле отчета правительства РФ не будет», — сказал собеседник агентства.

Отчет правительства РФ о его деятельности в 2020 году предполагался 21 апреля.

Ежегодный отчет правительства РФ о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой, проходит в соответствии с законодательством. Отчет представляет глава правительства, в 2021 году это снова будет Михаил Мишустин.