Москва, , 17:33 — REGNUM Падение курса рубля происходит под давлением двух основных причин — санкционной риторики в отношении России и снижением стоимости нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

«Тут две причины, они понятны и простые. Во-первых, это снижение цен на нефть, резкое и ощутимое в процентном соотношении. Традиционно рубль реагирует ослаблением на падение нефтяных цен. Второе — санкционная риторика», — сказал эксперт.

По его словам, хотя санкции пока не введены, но политическое руководство США, Евросоюза делает резкие заявления, и многие инвесторы реагируют на это желанием сократить российские активы. На деньги с продажи активов покупается валюта, и это приводит к ослаблению рубля.

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