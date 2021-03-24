Киев, , 17:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о стратегии «деоккупации» и «реинтеграции» Крыма. Об этом сообщила 24 марта пресс-служба офиса президента Украины.

«Этот документ определяет комплекс мероприятий дипломатического, военного и экономического,… характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины…», — сказано в сообщении.

Ключевым внешнеполитическим инструментом реализации данной стратегии объявлена так называемая «крымская платформа», первый саммит которой запланировали провести летом 2021 года, незадолго до Дня независимости Украины.

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Правительству Украины поручено разработать план реализации стратегии и передать его соответствующим государственным органам для дальнейшего исполнения.

Напомним, Украина утратила Крым в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители полуострова провели референдум, на котором приняли решение о воссоединении Крыма с Россией. Украина игнорирует волеизъявление крымчан, продолжая считать полуостров своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ провели военные учения неподалёку от российско-украинской границы в районе Крыма. В ходе учений были задействованы системы залпового огня «Смерч».

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