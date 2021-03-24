Тюмень, , 17:21 — REGNUM В Тюменской области организована прокурорская проверки обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали девять детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Массовое ДТП случилось вечером 23 марта на пересечении улиц Дружбы и Алебашевская в Тюмени. Столкнулись автомобили Skoda, Hyundai и Mercedes. В автомобиле Hyundai находились трое школьников в возрасте 9, 10 и 13 лет — дети на такси возвращались из торгового центра домой без сопровождения взрослых. На родителей детей составлены административные протоколы за невыполнение родительских обязанностей надлежащим образом.

Днём 23 марта в Тюмени у дома № 11 на ул. Орджоникидзе сбили перебегавшего в неположенном месте дорогу 6-летнего мальчика, а у дома № 177 на ул. Щербакова — 12-летнюю девочку при аналогичных обстоятельствах.

Всего за 23 марта 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали девять детей, из них пятеро были пассажирами, четверо — пешеходами.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил коллегам провести проверки исполнения законодательства о профилактике дорожно-транспортных происшествий, безопасности дорожного движения и безнадзорности несовершеннолетних.