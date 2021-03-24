Москва, , 17:20 — REGNUM Успешное проведение выборов президента Республики Конго, на которых победил действующий лидер Дени Сассу-Нгессо, приветствуют в России, сообщили 24 марта в пресс-службе российского МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сассу-Нгессо победил на президентских выборах в Республике Конго, набрав 88,57% голосов. Голосование состоялось 21 марта.

Добавим, что Сассу-Нгессо занял пост главы Республики Конго уже в четвёртый раз. Политику сейчас 77 лет.

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