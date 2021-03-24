Москва, , 17:17 — REGNUM Вопрос перехода на четырёхдневную рабочую неделю больше связан с женщинами, поскольку на них возложены большие нагрузки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее на одном из круглых столов она предложила ввести для женщин четырёхдневную рабочую неделю.

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«Я, конечно, сделала акцент на женщинах, но я не говорю, что четырёхдневку нужно ввести сегодня-завтра. Я понимаю, что мужское здоровье, как и женское, тоже нуждается в серьезной поддержке государства. Поэтому действительно, может быть, правильно будет подумать о четырёхдневке для всех. Тем не менее, у меня всё же этот вопрос больше связан с женщинами, поскольку нагрузки на них очень большие», — приводит её слова издание «Вечерняя Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, идею ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин поддерживает более четверти жителей России (26%). Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов («Единая Россия») также предложил начать переход на «четырёхдневку» именно с женщин.

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