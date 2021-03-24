Архангельск, , 17:16 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области диагноз «COVID-19» был поставлен 81 пациенту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Среди новых заболевших — 38 архангелогородцев, 16 северодвинцев, 14 жителей Котласа. Прирост заболевших также отмечен в Коряжме, Мирном, Новодвинске, Вельском, Верхнетоемском, Приморском и Холмогорском районах области. На лечении с COVID-19 находятся 3 167 человек.

Отметим, что с начала пандемии в регионе COVID-19 перенесли более 56 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более 800 жителей региона.