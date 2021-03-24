Екатеринбург, , 17:36 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал региональный закон о комплексном развитии территорий. Документ размещён на портале правовой информации региона.

Ранее законопроект приняло Законодательное собрание области.

Документ подписан главой региона 19 марта 2021 года. Закон о реновации вступит в силу с 3 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главой рабочей группы по комплексному развитию территорий в регионе назначили первого вице-губернатора Александра Высокинского.

Читайте также: В Свердловской области назначили главного по вопросам реновации