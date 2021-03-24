Варшава, , 17:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом в стране. Цифра по числу новых заражений оказалась рекордной за все время с начала пандемии. Об этом 24 марта сообщает Polskie Radio.

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Так, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 29 978. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии. До этого максимальное число новых заражений в сутки было зафиксировано 7 ноября 2020 г. — тогда оно составило 27 875 новых случаев.

За последние сутки в Польше скончались 579 человек с диагнозом COVID-19, что является рекордом в 2021 году. В целом с началом пандемии в Польше выявили 2 089 869 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 1 693 875 пациентов, скончался 49 761 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике введены санитарные ограничения, которые действуют с 20 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в Польше прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты.