Киев, , 17:19 — REGNUM В настоящее время власть на Украине вновь пытается разрушить каноническую церковь, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» сегодня, 24 марта, православный публицист Дмитрий Скворцов.

Эксперт напомнил, что президент Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал, что будет отстранен от церкви, но в реальности происходит совсем другое. Кроме того, в столице Украины перенесли Крестный ход верующих канонической УПЦ, запланированный на 21 марта, из-за вступления в действие запрета на проведение массовых мероприятий.

«Мы сейчас видим вмешательство в дела церкви, мы видим, что законопроекты времен президентства Порошенко обновляются… мы видим даже, что «Слуга народа» вносит свои законопроекты, которые направлены на то, чтобы уничтожить здесь каноническую церковь. Вот поэтому православные считают, что крестный ход — это не только, скажем, своего рода акция протеста, это акция защиты от тех злых сил, которые, которыми одержимы сейчас украинские политики в своем большинстве», — заявил Скворцов.

Он напомнил, что сейчас на Украине показывают авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», направленный как раз в защиту канонической церкви.

«Третья серия снята в Ионинском монастыре, который известен своим служением именно молодых прихожан и для православной молодежи Украины в целом. Вот наместник этого монастыря владыка Ионов рассказал, что церковь сегодня будет молиться за вразумление властей. Ведь крестный ход, который тысячу лет уже проходит на нашей земле в день Торжества Православия, был отменен под предлогом эпидемии», — отметил эксперт, добавив, что православные люди дисциплинированы и соблюдают все коронавирусные ограничения.

Скворцов отдельно отметил, что у власти Украины были все возможности к сегодняшнему дню погасить эту эпидемию, воспользовавшись договоренностями оппозиции с властями России, которые были достигнуты еще осенью прошлого года. Он отметил, что Украина сейчас производила бы 700 тысяч доз, но в итоге «стоит с протянутой рукой и ждем подачки как страна третьего мира, какой мы в принципе и являемся.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале экс-президент Украины, а сейчас депутат рады и фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко внес в парламент проект закона, суть которого — дать полномочия судам прекращать деятельность любых религиозных организацийпо широкому списку причин. Под инициативой, которая явно направлена против канонической УПЦ, подписались представители почти всех фракций и групп Верховной рады, включая представителей «Слуги народа».