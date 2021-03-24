Москва, , 17:09 — REGNUM В России необходимо создать методику определения сложности по свалкам. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Начали с коллегами из Роспотребнадзора работать — нужна методика определения, какие свалки угрожают здоровью [в большей степени, а какие — в меньшей]. А такая методика нужна!», — сказал Козлов.

По его словам, такая методика необходима «с точки зрения расставления приоритетов — куда нужно заходить в первую очередь».