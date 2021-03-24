Ополе, Польша, , 17:08 — REGNUM 23 марта в польском Ополе были задержаны двое граждан Украины и один гражданин Молдавии — их подозревают в двух убийствах и поджоге квартиры. Об этом сообщает Polskie Radio.

Решение об их задержании было принято в местной прокуратуре — там появилась информация, что трое иностранцев могут быть причастны к двойному убийству и поджогу, случившимся в городе в последние выходные.

«В ночь с 20 на 21 марта в одной из квартир в Ополе произошел пожар — погибли два человека. Эксперты установили, что погибшие были убиты до пожара. А поджог был совершен с целью замести следы. Мониторинг камер видеонаблюдения, а также свидетельские показания продемонстрировали, что к данным действиям могут быть причастны задержанные», — сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.

За убийство двух и более человек с поджогом польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.