Краснодар, , 17:06 — REGNUM В Краснодарском крае прививки от коронавируса получили уже 174,9 тыс. человек, данные на 24 марта опубликовала пресс-служба администрации края.

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Только за последние сутки вакцину от COVID-19 получили 3 860 жителей Краснодарского края. Сделать прививку можно в одном из пунктов вакцинации, которые работают на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики. Адреса и время работы пунктов вакцинации размещены на сайте министерства здравоохранения.

За последние сутки в Краснодарском крае подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе выявлено 41 580 носителей коронавируса, выздоровели 36 477 пациентов, 2 244 человека спасти не удалось.