Страсбург, Франция, , 17:04 — REGNUM Комитет Европейского парламента по рассмотрению петиций принял постановление о необходимости очистить Балтийское море от боеприпасов времен Второй мировой войны. Призыв очистить дно направлен к руководствам государств, имеющих выход к морю. Об этом 24 марта сообщает Polskie Radio.

Постановление принято по инициативе депутатов Европейского парламента от Польши Анны Фотыги и Космы Злотовского.

«Боеприпасы в Балтийском море — это тикающая экологическая бомба, и Европейскому союзу пора серьезно заняться этой проблемой, начать сотрудничать с международными организациями, включая НАТО, и обеспечить адекватное финансирование этого проекта», — прокомментировал свою инициативу евродепутат Косма Злотовский.

Евродепутат Анна Фотыга, в свою очередь, призвала к конкретным действиям на европейском уровне, ввиду масштаба угрозы, связанных с затонувшим вооружением.

В документе указано, что во время Второй мировой войны и сразу после ее окончания в Балтийское море было сброшено по меньшей мере 50 тонн конвенционального и химического оружия, содержащего опасные вещества, такие как иприт и слезоточивый газ, а также парализующие и удушающие химические вещества.