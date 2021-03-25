Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Анкара не собирается отказываться от приобретения российской зенитной ракетной системы (3РС) С-400 несмотря на то, что США угрожают включить ее в список санкций. Вопрос покупки С-400 уже решен, сообщил 24 марта журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Непоколебимую позицию Турции Чавушоглу озвучил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы затронули тему закупок зенитно-ракетных комплексов С-400. Я поставил Блинкена в известность, что данный вопрос для Турции является закрытым», — прокомментировал Чавушогли переговоры.

Напомним, что это уже не первый раз, когда США пытаются отговорить Турцию от покупки С-400. Ранее США заявили, что приобретение Турцией второго полка российских зенитно-ракетных систем С-400 вызовет серьезные последствия и «более действенные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, приобретение российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 вызвало кризис в отношениях Турции с США, который продолжается с июля 2019 года.