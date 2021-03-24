Тверь, 24 марта, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Развитие экономического сотрудничества между Тверской областью и Республикой Иран обсудили 24 марта губернатор Игорь Руденя и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Развитие экономического сотрудничества между Тверской области и Республикой Иран обсудили губернатор Игорь Руденя и Полномочный Посол Ирана в РФ Казем Джалали

«Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике — привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания «Светотехника», входящая в «Боос лайтинг групп». Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране», — сказал по итогам встречи губернатор.

Игорь Руденя также отметил, что Тверская область и Иран могут взаимодействовать при реализации проектов в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве, сотрудничать в сфере культуры.

«У Тверской области большие возможности и древняя история. Готовы наладить взаимодействие между Республикой Иран и регионом. На встрече мы обсудили возможности инвестирования и развития проектов. Также договорились о проведении бизнес-миссий. Планируем установить побратимские отношения с Тверской областью», — отметил Казем Джалали.

Как отмечалось, одним из направлений сотрудничества должен стать экспорт продукции деревообработки. Предприятия Тверской области производят и поставляют на рынки различные виды современного бруса, строительные материалы из древесины высокого качества. Также Иран и Тверская область намерены сотрудничать в сфере поставки оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки. В Верхневолжье ведутся научные исследования в этой сфере, разрабатывается современная аппаратура и оборудование. Тверская область также готова поставлять технику для пищевой промышленности.

Международная светотехническая корпорация «Боос лайтинг групп», в состав которой входит Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника», выпускающий современные системы освещения, также намерена расширять сотрудничество с Ираном. Ряд совместных проектов уже реализуется, в частности лихославльская продукция поставляется в Иран. В планах — создание в Иране производственной площадки.

В 2020 году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном составил 669,1 тыс. долларов США — это 213,5% к 2019 году, экспорт региона в восемь раз превышает импортные поставки из Ирана: 596 тыс. долларов США против 73,1 тыс. долларов США.