Курск, , 17:02 — REGNUM В Курской области 24 марта зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 33 тыс. 346 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 85 пациентов, в том числе 101 — за последние сутки. Скончались 539 человек.