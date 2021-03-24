Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Электромобиль Tesla можно купить за биткоины. Об этом 24 марта сообщает основатель автоконцерна Илон Маск в своём Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/elonmusk/status/1374617643446063104

Предприниматель также добавил, что биткоины не будут конвертированы в валюту, а так и останутся биткоинами. Данный способ оплаты пока доступен только жителям США.

В феврале компания Tesla сообщила, что купила биткоины на $1,5 млрд. Представители автоконцерна заявили, что еще долго не планируют избавляться от этой криптовалюты.

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