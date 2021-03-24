В Костроме число клиентов вытрезвителя растёт, а мест не хватает
Кострома, 24 марта, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Костромской вытрезвитель нуждается в расширении числа койко-мест и ремонте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главного врача Костромского областного наркодиспансера Владимир Бузынин.
В прошлом году посещаемость учреждения выросла на 60%: с 1743 человек в 2019 году до 2777 граждан в 2020 году. Сам вытрезвитель размещается в здании 1950-х годов постройки, в нём организовано две палаты по три койко-места.
Недавно в учреждении побывали депутаты Костромской областной думы Сергей Деменков, Вячеслав Головников и Руслан Федоров. Их визит был связан с появлением нового федерального закона о восстановлении системы вытрезвителей в России. По нему регионам дали право создавать подобные платные учреждения на базе государственно-частного партнерства.
Депутаты заявили о желании «пересмотреть финансовые отношения» с вытрезвителем. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Головников, у парламентариев есть намерение обратиться к исполнительной власти с просьбой увеличить финансирование пункта помощи. Для обсуждения вопросов, сколько средств необходимо вытрезвителю и на что их потратить, депутаты соберут рабочую группу. Точные сроки её создания пока не определены.
Справка: костромской вытрезвитель открыли в 2016 году, учреждение находится в ведении областного наркологического диспансера. Граждан в средней и тяжёлой степени опьянения, не способных передвигаться, в учреждение доставляет полиция. В здании дежурят три сотрудника — работник ЧОПа, фельдшер и санитар.