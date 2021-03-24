Кострома, 24 марта, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Костромской вытрезвитель нуждается в расширении числа койко-мест и ремонте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главного врача Костромского областного наркодиспансера Владимир Бузынин.

http://www.kosoblduma.ru Костромской вытрезвитель

В прошлом году посещаемость учреждения выросла на 60%: с 1743 человек в 2019 году до 2777 граждан в 2020 году. Сам вытрезвитель размещается в здании 1950-х годов постройки, в нём организовано две палаты по три койко-места.

«Часть средств на содержание вытрезвителя даёт область, часть расходов наркодиспансеру приходится покрывать за счёт своих средств, полученных от оказания платных услуг населению. Например, в 2020 году областной бюджет дал на эти цели 4,2 миллиона рублей, наркодиспансер добавил 450 тысяч — практически все они ушли на оплату коммунальных услуг. Сейчас в вытрезвителе имеется шесть койко-мест. Когда мы только открывались, у нас могло быть за неделю 1−2 человека. Сейчас за сутки здесь до 10 человек. В отдельные дни поступает за ночь 16−17 костромичей. Считаю, что в вытрезвителе необходимо сделать отдельную палату для женщин на 2−3 койки, неплохо бы иметь ещё 5 мест в резерве на случай наплыва людей в праздники. Зданию нужен ремонт. Например, у нас туалет устроен на уровне 50-х годов прошлого века. Фактически это дырка в полу. Места для расширения койко-мест в здании имеются. Надеемся, что эти вопросы удастся решить», — сказал в беседе с корреспондентом информационного агентства Бузынин.

Недавно в учреждении побывали депутаты Костромской областной думы Сергей Деменков, Вячеслав Головников и Руслан Федоров. Их визит был связан с появлением нового федерального закона о восстановлении системы вытрезвителей в России. По нему регионам дали право создавать подобные платные учреждения на базе государственно-частного партнерства.

Депутаты заявили о желании «пересмотреть финансовые отношения» с вытрезвителем. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Головников, у парламентариев есть намерение обратиться к исполнительной власти с просьбой увеличить финансирование пункта помощи. Для обсуждения вопросов, сколько средств необходимо вытрезвителю и на что их потратить, депутаты соберут рабочую группу. Точные сроки её создания пока не определены.