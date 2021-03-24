Москва, , 17:00 — REGNUM В коммерческих организациях российское программное оборудование внедряется неохотно. Об этом 24 марта заявил заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«На первом этапе российское будет дороже, но и хуже. Это неизбежное начало. Тут же банки говорят, а почему мы должны платить больше за то, что хуже работает? Вчера Газпром заявил о том, что они на переход на российский софт и оборудование должны потратить 380 млрд», — заявил Шадаев.

«Здесь считать надо издержки. Поэтому мы стараемся очень (действовать) аккуратно», — продолжил он.

В то же время министр заверил, что например, компонентная база планшетов для учителей будет исключительно российской.

«Я очень надеюсь, что и чип, и сам планшет будет российский, и самое главное, это как бы немного не наша зона ответственности, но на нём точно будет российская операционная система мобильная и точно российские приложения», — указал министр.