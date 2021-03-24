Бишкек, , 17:00 — REGNUM Правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему, позволившую чиновникам мэрии столицы Киргизии незаконно завладеть квартирами, предназначавшимися для малоимущих граждан. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В ходе расследования милиционеры выявили шесть выморочных квартир, в которых незаконно проживают сотрудники Бишкекского муниципалитета.

Личности жильцов остальных 29 квартир, которые после смерти их владельцев перешли на баланс государства, пока установить не удалось.

МВД Киргизии возбудило по этим фактам уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

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