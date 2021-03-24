Мурманск, , 17:00 — REGNUM В 2020 году в Мурманской области число наркопреступлений сократилось на 11%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Статистика по итогам 2020 года свидетельствует о том, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. Но принципиально важно, чтобы за этой статистикой мы чётко выявляли те инструменты, который дают положительный эффект, а также разобрались с теми территориями, где такого снижения не произошло», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза. Только в 2020 году на территории страны была пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий.