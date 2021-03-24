Майкоп, , 16:59 — REGNUM Уголовное дело о вымогательстве возбудили в отношении главы Майкопа Андрея Гетманова, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального управления СКР.

«Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея, в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении. — Он подозревается в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ)».

Гетманова задержали после того, как в региональное управление ФСБ поступили соответствующие материалы: следственными органами было принято решение о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, Гетманов в мае 2018 г. пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя и предложил ему совершить обмен земельными участками на территории Майкопского района. Это была невыгодная для бизнесмена сделка.

Глава администрации хотел «получить право на чужое имущество» на территории района. Участки, на обмене которыми настаивал Гетманов, «имели неравнозначную площадь и стоимость»: разница превышала пять миллионов рублей, поэтому бизнесмен отказался.

«Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства, — сообщается в материалах СКР. — Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями».

К настоящему моменту решается вопрос об избрании Гетманову меры пресечения.