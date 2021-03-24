Бишкек, , 16:58 — REGNUM Правительство Киргизии предлагает в период с 1 мая по 31 августа бесплатно выдавать ID-карты (внутриреспубликанские паспорта) некоторым категориям граждан. Проект соответствующего постановления на общественное обсуждение вынесло министерство юстиции.

В список лиц, которые смогут получить бесплатные идентификационные карты, минюст предлагает включить:

детей 16-летнего возраста, находящихся на полном гособеспечении и проживающих в домах-интернатах,

детей-сирот в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя,

инвалидов, находящихся на полном гособеспечении и проживающие в домах-интернатах,

пенсионеров, достигших 70-летнего возраста,

участников Великой Отечественной войны и Баткенских событий.

В случае утери ID-карты, ее бесплатная повторная выдача этим гражданам не предусмотрена.

Отмечается, что на эти цели потребуется выделить из бюджета Киргизии более 5,9 млн рублей (свыше 5,2 млн рублей).

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