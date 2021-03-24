Брюссель, , 16:58 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау назвал политику России «вызовом для НАТО». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил он 24 марта во время выступления на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

«Российская политика — это вызов для НАТО. Поэтому в этом вопросе совершенно необходимо совместить эффективное политическое сдерживание и военную безопасность Запада», — заявил министр.

Збигнев Рау в рамках своего выступления также подчеркнул, что «крайне важными видятся и отношения между НАТО и ЕС».

Он призвал «сбалансировать» интересы двух данных проектов, как минимум в сфере безопасности.

Читайте также: НАТО осуществило масштабное усиление коллективной обороны — Столтенберг