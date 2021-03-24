Лос-Анджелес, США, 24 марта 2021, 16:57 — REGNUM Британская актриса Хелен Миррен сыграет главную злодейку в будущем сиквеле кинокомикса «Шазам!». Об этом 23 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.
По информации издания, Миррен исполнит роль Гесперы, дочери Атласа. Сообщается также, что сестру злодейки сыграет Рейчел Зеглер.
Напомним, фильм «Шазам! Ярость богов» должен выйти в ноябре 2022 года. Режиссёром картины вновь выступает Дэвид Ф. Сандберг.
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