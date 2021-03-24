Нижний Новгород, , 16:55 — REGNUM Одной из проблем правоохранительных органов Нижнего Новгорода остается дефицит кадров — городу требуется еще не менее 450 сотрудников полиции. Об этом заявил начальник нижегородского управления МВД Андрей Басов на заседании городской думы.

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«Более 100 человек требуется в полк патрульно-постовой службы и около 40 — в штат участковых уполномоченных полиции», — уточнил он.

Также Басов отметил, что пандемия коронавируса значительно увеличила нагрузку на нижегородских полицейских — каждый третий сотрудник правоохранительного ведомства был вынужден длительное время нести службу в усиленном режиме.