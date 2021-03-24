Варшава, , 16:55 — REGNUM Сотрудники исследовательского центра Social Changes провели опрос среди населения Польши на предмет отношения к действующей в стране налоговой системе. Результаты исследования были опубликованы на портале LiveCareer.pl.

Жителей Польши спросили, считают ли они действующую налоговую систему в республике справедливой. Отрицательно ответило абсолютное большинство респондентов — 80%. Лишь 15% ответили утвердительно. Оставшиеся не смогли дать точный ответ.

Опрос также показал, что более половины респондентов (58%) более справедливой и социально выгодной считают прогрессивную налоговую систему, когда процент налогов не одинаков для всех граждан, а зависит от их заработка: чем больше денег получает гражданин — тем больший процент он платит в качестве налогов. При этом, противников прогрессивной системы налогообложения меньше среди молодежи и наиболее состоятельной части исследуемых.

В опросе приняли участие 1 080 взрослых жителей Польши. Исследование было проведено 15 — 19 марта текущего года.