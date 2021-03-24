Москва, , 16:55 — REGNUM Технология 5G в России будет внедряться на оборудовании отечественного производства. Об этом 24 марта заявил заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«По 5G мы же приняли такое решение, что мы будем ждать российских базовых станций», — заявил Шадаев.

Министр также прокомментировал сведения о том, что потенциально технология может быть вредна для человека.

«И когда LTI внедряли, и 3G, и вообще когда сотовая связь появилась, говорили, что она очень опасная», — отметил он.

«Нет. Опасности нет», — подчеркнул Шадаев.