Москва, , 16:54 — REGNUM Сегодня, 24 марта, столичный «Спартак» продолжает искать идеальных кандидатов на пост главного тренера команды и параллельно преображает свое руководство, разойдясь с прежним спортивным директором Павлом Ни-Ли.

Согласно данным портала «Спорт-Экспресс», «Спартак» рассматривает кандидатуры Виктора и Вячеслава Козловых на пост главного тренера. Напомним, что Олег Знарок уйдет из команды по истечение срока действия контракта.

Виктор Козлов на данный момент входит в тренерский штаб «Салавата Юлаева», который продолжает вести борьбу в плей-офф Кубка Гагарина.

Вячеслав Козлов в минувшем регулярном чемпионате входит в тренерский штаб Алексея Ковалёва в «Куньлуне».