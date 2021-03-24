Варшава, , 16:53 — REGNUM Польское руководство планирует жестко ответить Белоруссии на задержание главы Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 24 марта глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в рамках пресс-конференции.

«Это задержание и обвинения носят абсолютно необоснованный характер. Они направлены против польского меньшинства. Польша обязательно жестко ответит на данные действия. Совсем скоро премьер-министр Матеуш Моравецкий представит план ответных действий, которые предпримет наше правительство», — заявил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, активистка польской диаспоры в Белоруссии, председатель Союза поляков в республике Анжелика Борис была задержана в белорусском Гродно 23 марта. В милицейский участок, куда она была доставлена, прибыл польский консул в Гродно Анджей Рачковский и адвокат активистки. Официальной информации, по какому поводу задержана Борис, пока нет.