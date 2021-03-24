Челябинск, , 16:52 — REGNUM В Челябинской области следователи выясняют причины ещё одной аварии на железной дороге. С рельсов сошёл тепловоз, сообщает уральское управление СКР на транспорте.

Инцидент произошёл утром 24 марта на подъездном пути возле станции Челябинск-Главный. По предварительным данным, тепловоз наехал на сбрасывающее устройство. Пострадавших нет.

На место аварии выехали следователи. Отметим, с начала марта на Южном Урале было уже несколько железнодорожных аварий. В результате схода 17 вагонов углём было почти на сутки закрыто движение поездов на участке Транссиба.