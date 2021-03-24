Мурманск, , 16:51 — REGNUM В Мурманской области снижается потребность коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, с начала года в регионе свернули 698 коек, оставив для лечения ковид-пациентов 842 места.

«Тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации сохраняется. Свободных коек в настоящее время достаточно», — заявил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 75 новых случаев COVID-19. На лечении находятся 724 человека.