Шахты, Ростовская область, , 16:50 — REGNUM Ребёнок пострадал при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 24 марта.

Авария произошла на 998 километре федеральной трассы М-4 «Дон» — неподалёку от города Шахты, примерно в 13:45 мск. Предположительно, водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с прицепом.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки 2006 года рождения. По данному факту проводится проверка.