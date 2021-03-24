Сеул, , 16:50 — REGNUM В «королевской битве» PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) появилась новая функция под названием Emergency Pickup («Экстренный подбор»). Об этом 24 марта сообщает издание PC Gamer.

При использовании Emergency Pickup геймеры смогут запустить воздушный шар, который позволит им в течение 60 секунд «пристегнуться» к пролетающими мимо самолёту — таким образом можно быстро покинуть опасную зону. Как отмечают журналисты PC Gamer, эта механика очень похожа применение «фултонов» в игре Metal Gear Solid 5.

Напомним, PUBG — это популярный многопользовательский шутер, выпущенный в 2017 году. Игра доступна на PC, PS, Xbox и мобильных устройствах.

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