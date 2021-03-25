Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил 24 марта в своем Twitter, что электромобили его компании можно приобрести за биткоины.

Уточняется, что компания не будет переводить полученные от покупателей биткоины в валюту.

Новый способ оплаты пока что доступен только на территории США, однако предприниматель пообещал внедрить новую функцию и в других странах.

Отметим, что некоторые пользователи сообщили, что у них возникли проблемы, когда они попытались сделать онлайн заказ электромобиля Tesla и провести оплату биткоинами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вслед за «хайпом», который сейчас царит вокруг роста стоимости биткоина, придет охлаждение и падение в зону 3−5 тысяч долларов.