Тюмень, , 16:48 — REGNUM В Тюменской области индекс промышленного производства за январь-февраль 2021 года составил 107,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Рост обрабатывающего сектора экономики по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 21,9%. Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов — на 76,5%, бумаги и бумажных изделий — на 70,1%, мебели — на 37%, электрического оборудования — на 33,9%, резиновых и пластмассовых изделий — на 30,1%, лекарственных средств и материалов медицинского назначения — на 21,2%.

Несмотря на негативные макроэкономические последствия пандемии, тюменская промышленность уверенно выдерживает траекторию роста, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Немаловажную роль в росте объёмов промпроизводства, по его мнению, играет комплекс мер по государственной поддержке бизнеса.