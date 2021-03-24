Москва, , 16:47 — REGNUM Если Москва не успеет стать международным финансовым центром, то это место может занять Анкара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что к настоящему времени порядка 20% сбережений граждан РФ инвестировано в ценные бумаги.

«С точки зрения объема торгов на московской валютной бирже, упомянутые 20% — это очень значительная сумма, — сказал Юденков. — Более того, это важно и с позиции идеи создания из Москвы международного финансового центра, которая становится очень актуальной. Последняя биржа на Востоке — Гонконг, Пекин, на Западе — Франкфурт-на-Майне. И Москва, находясь между ними, как раз может стать центром. Если этого не сделать, Анкара, находящаяся с нами на одной долготе и стремящаяся прорваться на мировой финансовый рынок, займет это место».

Как полагает Юденков, поток средств граждан, идущих на фондовый рынок, будет расти.

«Предприниматели проявляют интерес к происходящему и создают новые финансовые компании, биржевые, брокерские и дилерские центры. Массово подключается население, — сказал экономист. — На рынке длинных денег, где размещены пенсионные средства, происходят удивительные преобразования, создаются олигополии. Идет очень серьезный передел финансового рынка, и дальнейшая игра на нем будет интересной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России люди, решившие поиграть на фондовом рынке, часто игнорируют стабильные и надежные инструменты, предпочитая высокодоходные, а стало быть, и высокорисковые.

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