Москва, , 16:47 — REGNUM Сегодня, 24 марта, полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал прессе о подробностях своего возвращения в стан «красно-белых».

«Когда меня вновь представили как игрока «Спартака», я сказал команде, что мы должны верить в себя. И пока у нас есть шансы стать чемпионами, мы должны верить в это, не сдаваться и двигаться только вперед.

Я знаю, что значит становиться чемпионом со «Спартаком». Я хочу, чтобы все ребята из этого состава смогли прочувствовать этот момент и понять, что это значит для клуба. В последних матчах мы показали, что такое настоящий командный дух.

Но я не смогу в одиночку сделать «Спартак» чемпионом. Мы должны быть одной командой, одной семьей, и каждый должен верить в успех», — рассказал порталу «Спорт-Экспресс» голландский хавбек.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 23 турах. Отставание «красно-белых» от «Зенита» составляет 4 очка.