Калуга, , 16:50 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 марта. Днём ранее, 23 марта, в регионе было зарегистрировано 70 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 905 человек, 1 949 человек находится на лечении, 29 675 человек выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (420), в Обнинске (144), Боровском (118) и Малоярославецком (114) районах.

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