Москва, , 16:46 — REGNUM Даже при повышении ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5−1 процентный пункт ставка на кредиты радикально не изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Более того, ключевая ставка — это лишь один из индикаторов, на который ориентируются участники рынка, — сказал он. — На ситуацию оказывают влияние и другие факторы: спрос и предложение кредитных ресурсов; соответствующая активность и оживление в экономике; предпринимаемые правительством меры по стимулированию МСП и т.д. Не стоит предельно жестко увязывать изменение ставок по кредитам и депозитам с изменением ключевой ставки ЦБ».

Кроме того, он подчеркнул, что при повышении ставок по депозитам люди не вернутся к этой форме сбережения как преимущественной.

«В последние год-полтора достаточно активно начали развиваться другие формы сбережений и их преумножения, которые предлагаются банковской сферой: работа на фондовом рынке, работа с ценными бумагами и т. д. Да, депозиты останутся основной формой, но не единственной, как это было два-три года назад», — добавил Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что в ближайшее полугодие 2021 года в России заметного роста депозитов населения можно не ждать.