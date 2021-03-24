Москва, , 16:43 — REGNUM В ближайшие полгода в России заметного роста депозитов населения можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Пока сохраняется тенденция чистого притока средств населения в банки. Прирост средств физических лиц составил 4,2% в 2020 году, хотя это существенно ниже, чем в 2019 году, — сказала она. — В ближайшие полгода заметного роста депозитов населения можно не ждать. Продолжится переток средств граждан внутри банка — в накопительные ликвидные банковские счета, эскроу-счета и вложения в другие альтернативные банковские инструменты. Деньги граждан начнут возвращаться на сберегательные депозиты в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и изменения политики формирования ресурсной базы банками».

Пока, как пояснила Степанова, российские банки повышают привлекательность накопительных счетов, которые пользуются популярностью из-за возможности снятия и пополнения средств в любой момент.

«В условиях кризиса растет спрос на подобные банковские продукты, обеспечивающие не только ликвидность денег, но и предлагающие повышенную доходность, — сказала она. — Максимальные процентные ставки по стандартным сберегательным счетам не дотягивают до их уровня — на 1 марта максимальная ставка по крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,53% годовых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение ключевой ставки Центрального банка РФ негативно влияет на кредитную и экономическую активность в России.