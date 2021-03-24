Киев, 24 марта 2021, 17:01 — REGNUM Представители Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области попросят власти города официально запретить работу маршруток на время карантина. Об этом заявил глава организации Игорь Моисеенко 24 марта в комментарии «Интерфакс-Украина».
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Он рассказал, что водители столкнулись с проблемами после введения карантинных ограничений.
Он отметил, что водителей массово штрафуют за превышение числа пассажиров в салоне, при этом, они не имеют возможности выгонять лишних пассажиров из салона и постоянно вступают в конфликты.
По оценке Моисеенко, большинство перевозчиков обанкротятся через неделю работы по правилам «красной» карантинной зоны.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предприниматели, а также их работники, пострадавшие в результате закрытия бизнесов на карантин, получат по 8 тыс. гривен или $288 от правительства Украины.
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