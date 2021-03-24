Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону создано так называемое зоометро — система навигации по территории зоопарка, оформленная на основе концепции классического метрополитена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоосада.

«Например, посетитель вошёл на территорию зоопарка с главного входа на улице Зоологической. Он хочет посмотреть на слонов. Чтобы попасть к этим животным, ему нужно пройти по Восточной ветке от станции 12 до станции 13 или по Большой Кольцевой от станции 1 до станции 5, а затем повернуть направо и по дополнительной ветке прийти к слонам», — пояснили в зоопарке.

Новые системы навигации оборудованы на каждом из двух входов в зоопарк. При этом останутся и те путеводители, которыми зоопарк был оснащён ранее.