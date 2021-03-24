Ирвайн, США, , 16:42 — REGNUM Начиная со следующего года компания Blizzard Entertainment перестанет выпускать эксклюзивные скины (облики персонажей) для лучших участников киберспортивной лиги Overwatch League. Об этом 24 марта сообщило издание Kotaku.

Ранее Blizzard объявила о выпуске двух легендарных обликов, посвящённых недавней победе команды San Francisko Shock и личным достижениям игрока с ником Fleta. В компании заявили, что это будет последняя подобная акция в рамках Overwatch League.

ИА REGNUM напоминает, что Overwatch — это популярный соревновательный шутер, разработанный американской компанией Blizzard Entertainment. Его релиз состоялся в 2016 году.

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