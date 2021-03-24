Москва, , 16:41 — REGNUM Граждане России должны иметь возможность получать госуслуги прямо из банковских приложений без дополнительной авторизации. Об этом 24 марта заявил заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«В 2020 году с точки зрения регистрации на госуслугах основной прирост зарегистрированных пользователей, которых у нас сейчас более 75 млн — за 2020 год дали нам онлайн банковские приложения. Что очень удобно, на основе онлайн ID банковского создаётся учётная запись в госуслугах», — заявил Шадаев.

«Наша следующая задача — мы её сейчас с несколькими банками отрабатываем — чтобы госуслуги также могли спокойно без необходимости дополнительной авторизации так же из банковского приложения получать», — указал он.

В этом смысле нет задачи все услуги вывести в банковское приложение, но те услуги, которые связаны с получением финансовых услуг, должны быть доступны.

«У нас такой большой эксперимент идёт. Мы согласуем схемы интеграции. Важно, чтобы для пользователя это было бесшовно», — подчеркнул министр.

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